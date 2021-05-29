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أمين عام حركة الجهاد يمتدح إيران: تقدم نموذجاً للجميع

زياد النخالة

أمين عام حركة الجهاد يمتدح إيران: تقدم نموذجاً للجميع

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دبي - العربية.نت

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امتدح أمين عام حركة الجهاد في غزة، زياد النخالة، اليوم السبت، إيران، مشيراً إلى أنها تقدم نموذجاً للجميع، وفق وصفه.

يذكر أن النخالة كان وجه قبل أسبوع رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، شكره فيها على دعم طهران بالمال والسلاح في معركة غزة.

رئيس حركة حماس: إيران أمدتنا بالصواريخ والمال والسلاح العرب والعالم غزة و حماس رئيس حركة حماس: إيران أمدتنا بالصواريخ والمال والسلاح

هنية وخامنئي

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد بعث رسالة لخامنئي الاثنين تضمنت شرحاً عن معركة حماس الأخيرة ضد إسرائيل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

من جهته، رد خامنئي على رسالة هنية قائلاً: "تلقيت شرحكم عن تفاصيل عمليات حماس في غزة". ورد على رسالة زياد النخالة أيضاً.

والسبت الماضي، استعرض هنية نتائج معركة غزة مع قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

من غزة (أرشيفية من فرانس برس)
من غزة (أرشيفية من فرانس برس)

وقف النار

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية دخل حيز التنفيذ، فجر 21 مايو، إثر وساطة مصرية، بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.

من غزة (أرشيفية من أسوشيتد برس)
من غزة (أرشيفية من أسوشيتد برس)

كما قتل في جولة التصعيد الأخيرة 254 فلسطينياً، بينهم 66 طفلاً وأصيب 1948 شخصاً بجروح مختلفة، فيما سقط 12 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي، وفق فرانس برس.

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