.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في مهمة خاصة.. خفايا عن تجديد الخطاب الديني في مصر

في مهمة خاصة.. خفايا عن تجديد الخطاب الديني في مصر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

برزت الحاجة في الآونة الأخيرة إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني كوسيلة لمحاربة الإرهاب والجماعات المتشدّدة، كما أثارت قضية تنقيح الخطاب الديني جدلاً كثيراً في المجتمعات العربية.

وتبنى الاقتراح عددٌ من المفكرين الذين طالبوا مشيخة الأزهر بالقيام بالتجديد المنشود.

حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة مصر حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة

كما يرى بعض المفكرين أن عملية مراجعة الخطاب الديني في الدول الإسلامية من أجل تجديده، باتت ضرورة، بعدما تسببت بعض المفاهيم الدينية في وقوع كوارث عدة، منها الإرهاب وانتهاك حقوق المرأة واستخدام العنف داخل المجتمع لفرض أفكار معينة.

المنظمات الإرهابية ترد على الانتقادات لممارساتها السيئة بأن تُفسّر بعض ما ورد في كتب الشرع والسُنّة على هواها لتبرير ارتكاباتها وجرائمها، وأحيانا تشير إلى وقائع حصلت سابقاً في تاريخ الإسلام للزعم بأن عمليات هذه المنظمات تتم وفقاً لمرجعيات دينية وفقهية تُبيح لهم أفعالهم.

في مصر يتكرّر المشهد، ذبح لمواطنين أبرياء، تفجيرات واغتيالات تستهدف مراكز للشرطة والجيش، تفجيرات داخل كنائس، وحتى المساجد لم تسلم من جرائم المتشددين التي استهدفت عشرات المصلين، كما حدث في مسجد الروضة في مدينة بئر العبد في شمال سيناء وغيرها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد