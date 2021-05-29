.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أطفال غزة صور على صدر "نيويورك تايمز".. كانوا مجرد صغار

غزة
من (نيويورك تايمز)

أطفال غزة صور على صدر "نيويورك تايمز".. كانوا مجرد صغار

66 طفلاً على الأقل من غزة وطفلان من إسرائيل بين ضحايا الصراع الأخير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

"كانوا مجرد أطفال"، بهذه العبارة عنونت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً على صفحتها الرئيسية، تضمن أسماء وصور وتفاصيل عن حياة الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

فقد نشر الصحيفة لـ 66 طفلاً فلسطينياً قضوا في غزة، واثنين في إسرائيل مع نبذة صغيرة عنهم، كما حصلت على تصريحات لأفراد من عائلاتهم، وذلك ضمن تغطية نادرة.

من ليبيا إلى غزة.. كيف لعبت مصر دورا محوريا؟ مصر من ليبيا إلى غزة.. كيف لعبت مصر دورا محوريا؟

ولفتت إلى أن أهالي الأطفال أجابوا على أسئلتها حول فقدان أبنائهم، معتبرين أن هذه "مشيئة الله"، شارحة أن أصواتهم كانت خافتة بالكاد تسمع، وهم يتحدثون عن الأحلام التي رسموها لصغارهم، والخطط التي وضعوها لمستقبلهم، التي طارت أدراج الريح، لاحقة بهم إلى مثواهم الأخير.

شاركت في برنامج للتعايش ثم توفيت!

كما أشار التقرير إلى أن من بين أولئك الأطفال، نادين عواد، البالغة من العمر 16 عاماً، والتي كانت طالبة متفوقة بارعة باللغة الإنجليزية، إلا أنها توفيت في 12 مايو/أيار الجاري

كما شاركت سابقا في برنامج للتعايش بين اليهود والعرب، وحصلت على درجة متفوقة في الرياضيات.

"ثمن الحرب"

تزامن تقرير الصحيفة الأميركية مع آخر مشابه لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، والتي بدورها نشرت على صفحتها الأولى، صور الأطفال وتفاصيل عنهم، ثم كتبت "هذا ثمن الحرب"، وذلك في خطوة أثارت عليها انتقادات واسعة في إسرائيل.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضي، بعد 11 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، ما أدى إلى وقوع أكثر من 240 قتيلاً فلسطينيا، فيما سقط 13 على الجانب الإسرائيلي.

من تقرير صحيفة هآريتس الإسرائيلية بعنوان "هذا ثمن الحرب"
من تقرير صحيفة هآريتس الإسرائيلية بعنوان "هذا ثمن الحرب"

انتصار ودمار مرعب

وبينما أعلنت كل من حركة حماس الانتصار، والقوات الإسرائيلية تنفيذ أهدافها أيضا، كان الآلاف من قطاع غزة المكتظ بالسكان يلملمون بقايا منازلهم، ويدفنون موتاهم.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 750 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، فيما تضررت المئات من الوحدات التجارية، فيما شرد أكثر من 70 ألف شخص من منازلهم رغم أن غالبيتهم قد عادوا إليها لاحقا.

من نيويورك تايمز "كانوا مجرّد أطفال"
من نيويورك تايمز "كانوا مجرّد أطفال"

كذلك دمّرت 53 مدرسة و11 عيادة للرعاية الطبية الأولية إلى جانب خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء، وتزامن هذا مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
بشرى..العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا بشرى..العلم يتوصل لأجسام نانوية قد تكون فعالة ضد كورونا
الأكثر قراءة
بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين بعد مشاهد لكائنات فضائية.. تقرير رسمي يقطع الشك باليقين
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد
غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع غضب عارم.. مدير إيطالي في تونس يعتدي على عاملات مصنع
قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر قطر: السيسي يمثل الشرعية المنتخبة في مصر
أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية أخذت لقاح أسترازينيكا قبل أسبوع.. وفاة إعلامية بريطانية
قبل أن تذهب
باحث أميركي للعربية: سياسة بايدن تسمح لإيران بتصنيع أسلحة نووية
باحث أميركي للعربية: سياسة بايدن تسمح لإيران بتصنيع أسلحة نووية
اكتشف المزيد