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مقتل شخص وجرح أربعة بعد إطلاق نار قرب تورونتو بكندا

الشرطة الكندية - أرشيفية

مقتل شخص وجرح أربعة بعد إطلاق نار قرب تورونتو بكندا

إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير

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أوتاوا - رويترز

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قالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية يوم السبت، إن شخصا لقي حتفه ونُقل أربعة إلى مستشفيات في منطقة تورونتو "في ظروف مختلفة" بعد حادث إطلاق نار.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر، إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار، مضيفة أن مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق. ولم يكن هناك مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير محلية أن إطلاق النار وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.

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