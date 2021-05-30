.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نيجيريا.. الإفراج عن 14 طالبا بعد 40 يوما على خطفهم

نيجيريا - شرطة
الشرطة النيجيرية

نيجيريا.. الإفراج عن 14 طالبا بعد 40 يوما على خطفهم

قتَل الخاطفون خمسة من الطلاب في الأيام التي أعقبت اختطافهم، للضغط على الأسر والحكومة لدفع فدية

متابع الغاء المتابعة

كانو (نيجيريا) - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أُفرج السبت عن 14 طالباً في جامعة غرينفيلد بشمال نيجيريا بعد 40 يوماً على اختطافهم، حسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.
وقال محمد جليج "أُفرِج عن 14 طالبا في غرينفيلد مساء اليوم". وأضاف أن خاطفيهم "تركوهم على طول الطريق بين أبوجا وكادونا"، مؤكدا أنه لا يعرف ما إذا تم دفع فدية.

في 20 أبريل، هاجم "قطّاع طرق" جامعة غرينفيلد وخطفوا نحو 20 طالبا. كما قُتِل موظف بالرصاص خلال الهجوم.
وقتَل الخاطفون خمسة من الطلاب في الأيام التي أعقبت اختطافهم، للضغط على الأسر والحكومة لدفع فدية.

العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء العراق العراق.. تحريك اللواء الأول لتأمين المنطقة الخضراء

ووصفت حكومة كادونا، الولاية التي تشهد انعداما في الأمن وتزايدا في عمليات الاختطاف، عمليات القتل تلك بأنها "شيطانية وبمنتهى القسوة". لكنها حضت اهالي الطلاب على عدم دفع فدية حتى لا يشجع ذلك على مزيد من عمليات الاختطاف.

وكثّفت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت بالاونة الاخيرة التركيز على المدارس حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فديات.

وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد جهادي مستمر منذ عشر سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟ الصحة العالمية تكرر مجددا.. كيف تحدث وتنتقل عدوى كورونا؟
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
الأكثر قراءة
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة
السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات السعودية تسمح بدخول القادمين من 11 دولة.. بينها الإمارات
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد