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البابا يستقبل قادة لبنان المسيحيين "للتأمل بوضع البلد المقلق"

Pope Francis waves from the window of the apostolic palace overlooking St. Peter's Square on May 30, 2021 in The Vatican during the weekly Angelus prayer.
من كلمة البابا فرانسيس في الفاتيكان اليوم
لبنان

البابا يستقبل قادة لبنان المسيحيين "للتأمل بوضع البلد المقلق"

لم يحدد البابا، الذين كان قد استقبل سعد الحريري مؤخراً، من هم القادة المسيحيون الذين ستتم دعوتهم؟

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الفاتيكان – فرانس برس

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أعلن البابا فرنسيس، الأحد، أنه سيدعو قادة لبنان المسيحيين إلى الفاتيكان في الأول من يوليو "للصلاة من أجل السلام والاستقرار" في بلدهم.

ويشهد لبنان أزمة مزدوجة اقتصادية وسياسية. ويعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

البابا يحمل علم لبنان في سبتمبر الماضي في الفاتيكان
البابا يحمل علم لبنان في سبتمبر الماضي في الفاتيكان

في الأثناء، لا يزال على القادة السياسيين المنخرطين في سجالات الاتفاق على حكومة جديدة للحلول مكان حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب الذي استقال غداة انفجار مرفأ بيروت الدامي العام الماضي.

وقال البابا: "في الأول من يوليو، سأجتمع في الفاتيكان مع قادة المسيحيين في لبنان، لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار".

من استقبال البابا للحريري في ابريل الماضي
من استقبال البابا للحريري في ابريل الماضي
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وخلال صلاة الأحد، حض البابا اليوم المؤمنين على "أداء صلوات تضامنية ترافق التحضير لهذه المناسبة، للدفع باتّجاه مستقبل أكثر سلاماً لهذا البلد الحبيب".

ولم يحدد الفاتيكان من هم القادة المسيحيون الذين ستتم دعوتهم، وسط كثرة الأحزاب السياسية المسيحية في لبنان والزعماء المحليين.

يذكر أن البابا فرنسيس كان قد استقبل في أبريل الماضي رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، الذي دخل في صراع مفتوح مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون حول تشكيل الحكومة.

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