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تقرير: اعتقال 20 ألفاً خلال التظاهرات بتركيا في 4 سنوات

الشرطة التركية تعتقل شخصا
الشرطة التركية تعتقل شخصا
أردوغان وحزبه

تقرير: اعتقال 20 ألفاً خلال التظاهرات بتركيا في 4 سنوات

تقرير حديث نشرته جمعية حقوق الإنسان التركية يكشف عن وقوع ما مجموعه 4771 انتهاكاً بين عامي 2015 و2019 في تركيا فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر

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دبي - العربية نت 

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كشف تقرير حديث نشرته جمعية حقوق الإنسان التركية عن وقوع ما مجموعه 4771 انتهاكاً بين عامي 2015 و2019 في تركيا، فيما يتعلق بالحق في التجمع والتظاهر.

وذكر التقرير أن السلطات اعتقلت ما يزيد عن 20 ألف شخص نتيجة مشاركتهم في التظاهرات خلال هذه الفترة.

بحسب التقرير رفع المدعون العامون دعوى قضائية ضد 4907 أشخاص لاستخدامهم حقهم في التجمع خلال هذه السنوات الأربع، وحُكم على قرابة ألف منهم بالسجن.

نموذج من عنف الشرطة التركية
4 صور نموذج من عنف الشرطة التركية
4 صور
نموذج من عنف الشرطة التركية
نموذج من عنف الشرطة التركية
من التظاهرات أمام جامعة البوسفور في اسطنبول الشرطة التركية
من التظاهرات أمام جامعة البوسفور في اسطنبول الشرطة التركية
الشرطة التركية تعتقل شخصا
الشرطة التركية تعتقل شخصا
عناصر من الشرطة التركية تواجه محتجين في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)
عناصر من الشرطة التركية تواجه محتجين في اسطنبول (أرشيفية- فرانس برس)

واتُهم المتظاهرون في الغالب بـ "انتهاك قانون المظاهرات" ، و"القيام بدعاية إرهابية"، و"إهانة الرئيس"، و"مقاومة قوات الشرطة"، و"الإضرار بالممتلكات العامة"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية".

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وتعرض ما مجموعه 4907 متظاهرين لعنف الشرطة، أصيب 90 منهم بنيران الشرطة و19 لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، ومن بين الأشخاص التسعة عشر الذين لقوا مصرعهم، أصيب 15 برصاص ناري، وتوفي اثنان نتيجة الغاز المسيل للدموع الشديد، وأصيب آخر برصاص عبوة غاز.

الانتهاكات الحقوقية

وأشار التقرير إلى أنّ حوالي 98% من الانتهاكات الحقوقية حدثت في مظاهرات جرت في منطقة مكشوفة.

وفقًا للتقرير، حدث عنف الشرطة في الغالب أثناء الاحتجاجات التي نُظمت على إقالة المسؤولين الحكوميين من خلال المراسيم القانونية والقضية الكردية.

وذكر التقرير أن تقييد حق شخص ما في التجمع يحد أيضاً من حقه في حرية التعبير وأن الإجراءات الجماعية هي إحدى أهم الطرق لنشر الديمقراطية وتعميقها في أي بلد.

وقال التقرير: "إن عملية تدمير الديمقراطية التي نشهدها في تركيا تظهر نفسها أيضاً في الانتهاكات المكثفة والمنهجية ضد الحق في التجمع والتظاهر".

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