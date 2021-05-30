متظاهرون ينددون بواشنطن في أديس أبابا ويؤيدون الحكومة

ندد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، بالولايات المتحدة لفرضها قيودا على المساعدات لبلادهم بسبب الصراع في تيغراي خلال تجمع ضخم نظمته السلطات لتظهر الدعم الشعبي لمواقفها.

وشارك أكثر من عشرة آلاف في التجمع، ورفع بعضهم لافتات بالإنجليزية والعربية والأمهرية وكتب عليها شعارات مثل "أميركا أظهري لنا حيادك" و"إثيوبيا لا تحتاج لراع" و"املأوا السد" في إشارة لسد النهضة الذي تعارض مصر والسودان الملء الثاني له.

وكانت المظاهرة أكبر من التجمعات المعتادة المؤيدة للحكومة، كما أن الانتقاد العلني للولايات المتحدة أمر نادر الحدوث.

وتواجه إثيوبيا ضغوطا دولية متزايدة بسبب النزاع في تيغراي، حيث أرسلت هي وإريتريا المجاورة قوات العام الماضي للإطاحة بالسلطات المحلية هناك.

وفرضت الولايات المتحدة قبل أسبوع قيودا على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب الصراع. كما قالت واشنطن إنها ستفرض حظرا أيضا على مسؤولين حاليين وسابقين من إثيوبيا وإريتريا تعتبرهم مسؤولين عن الأزمة.

كما أثار ملء سد النهضة، الذي يتكلف تشييده أربعة مليارات دولار، خلافات دولية. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء التي سيولدها مطلوبة لتنمية اقتصادها بينما تقول مصر والسودان إنه ينتهك حقوقهما في مياه النيل.

وقالت أدانيش أبيبي رئيسة بلدية أديس ابابا للحشد الذي نظمته وزارة الشباب "لن نركع أبدا. الشروط المسبقة وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة على الإطلاق. لابد من تصحيحها".