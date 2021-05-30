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مشروع بيان أميركي أوروبي حول "سلوك روسيا العدائي"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مشروع بيان أميركي أوروبي حول "سلوك روسيا العدائي"

بروكسل قدمت لواشنطن مشروع بيان مشترك لإقراره بعد القمة الأميركية الأوروبية، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي بوتين والأميركي بايدن

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دبي - قناة العربية

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دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إقرار بيان مشترك يعلن فيه الطرفان أنهما سيردان بشكل حاسم على السلوك السلبي والإجراءات العدائية من قبل روسيا.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg، فإن بروكسل قدمت لواشنطن مشروع بيان مشترك لإقراره بعد القمة الأميركية الأوروبية في بروكسل، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.

تعبيرية
تعبيرية

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن سيلتقي نظيره الروسي بوتين في 16 يونيو في مدينة جنيف السويسرية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو على خلفية تبادل عقوبات واتهامات.

وبحسب "بلومبيرغ"، فإن مشروع البيان يتضمّن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موحّدون في نهجهم المبدئي تجاه روسيا، وسيردّون بشكل حاسم على ما وصفه البيان بالنموذج المستمر للسلوك السلبي والإجراءات العدائية.

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ومن المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما وصفوه بقمع روسيا للمجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.

مشروع البيان ينص كذلك على تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.

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