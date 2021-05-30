وفاة السفير الأوكراني لدى بانكوك في منتجع سياحي بتايلاند

قالت السلطات التايلاندية إن صحة السفير الأوكراني لدى بانكوك تدهورت بسرعة فجأة وتوفي اليوم الأحد، بينما كان في منتجع سياحي مع أسرته.

وأبلغ الحاكم إكارت ليسن، وكالة أسوشييتدبرس، أن أندري بشتا، 44 عامًا، أُعلنت وفاته في جزيرة ليب في مقاطعة ساتون الجنوبية.

ونقلت الشرطة عن ابنه المراهق، الذي كان يقيم في نفس الغرفة بالفندق، قوله إن والده تقيأ وأغمي عليه في ساعة مبكرة من صباح الأحد. قال إنه كان بخير من قبل. قالت الشرطة إنها تشتبه في أنه ربما يكون قد أصيب بنوبة قلبية.

وقال ليسن إن الجثة أرسلت إلى مستشفى الشرطة لتشريحها.

وكان بشتا قد تولى منصب السفير في يناير 2016. للسفير زوجة وبنت وولدان، وفقًا لسيرته الذاتية على موقع السفارة على الإنترنت.