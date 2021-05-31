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لابيد: هدفنا تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل

Popular prime-time TV man Yair Lapid quit his job this year as weekend newsmagazine anchor and formed his own political party, Yesh Atid, or “There is a Future.” (AFP)
يائير لابيد
الشرق الأوسط

لابيد: هدفنا تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل

زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي وصف خطاب نتنياهو أمس بأنه كان خطابا تحريضيا وخطيرا

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العربية.نت، وكالات

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قال يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، الاثنين، إن الحكومة التي سيتم تشكيلها في إسرائيل هي حكومة وحدة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستتحلى بالمسؤولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، وصف فيه خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بأنه "كان خطابا تحريضيا وخطيرا".

وأضاف لابيد: "هدفنا تشكيل حكومة موحدة في إسرائيل".

واتهم نتنياهو منافسيه في تشكيل الحكومة، الأحد بدعم الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بشأن تشكيل الحكومة، أن المكلفين بتشكيل الحكومة قدموا ما سمّاها "شعارات فارغة وجوفاء"، معتبرًا أن هذه الشعارات تحاول مصادرة أصوات اليمين الإسرائيلي.

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

وقال رئيس نتنياهو إن تشكيل حكومة يسار تمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل "الدولة الإسرئيلية"، معتبرًا أن الاعتماد على نظام التناوب في تشكيل الحكومة أمر غير صحي.

واتهم نتنياهو، حزب "يمينا" بممارسة التضليل ومحاولة إحداث الانقسام السياسي، محذرًا من أن حكومة اليسار ستكون أخطر كثيرًا على إسرائيل وأشد تهديدًا عليها في الفترة المقبلة.

وأكمل: "لا تسمحوا بتشكيل حكومة اليسار، فهي خطر كبير على الردع الإسرائيلي.. فكِّروا فيما سيحدث في غزة وإيران وفي واشنطن، هؤلاء يدعمون الاتفاق النووي، هل سيحاربون حماس لن يفعلوا ذلك، هل سيدافعون عن جنودنا في محكمة لاهاي، لن يفعلوا ذلك أيضًا، هم يرفضون الخدمة العسكرية فمن سيحمي المستوطنات".

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كسب النجم التلفزيوني السابق الوسطي يائير لابيد مصداقية متزايدة منذ بداياته في السياسة، إلى أن أصبح الخصم الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واختاره الرئيس الإسرائيلي لتشكيل الحكومة المقبلة.

حين اعتزل الصحافي السابق العمل في التلفزيون عام 2012 لتأسيس حزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل)، اتهمه منتقدوه باستغلال شعبيته كمقدم برامج ناجح لكسب تأييد الطبقة الوسطى.

وبعد حوالي عشر سنوات، يواصل يائير لابيد مسيرته السياسية خصوصا بعدما كلفه رؤوفين رييفلين تشكيل الحكومة المقبلة بعدما أخفق نتنياهو في المهمة.

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