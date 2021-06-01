.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أردوغان يغازل واشنطن..  ويتخلى عن خبراء روسيا

Russia s400 (AFP)
منظومة الدفاع الجوي الروسية أس -400 (أرشيفية - فرانس برس)

أردوغان يغازل واشنطن..  ويتخلى عن خبراء روسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في خطوة تهدف إلى تليين مواقفها تجاه واشنطن، لا سيما قبل لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، تتجه أنقرة على ما يبدو للتخلي على الخبراء الروس.

فقد أعلنت أنها ستعيد خبراء الصواريخ الروسية الذين يشرفون على منظومة الدفاع الجوي أس -400 إلى موسكو

أزمة أس 400 مستمرة.. أردوغان "يلمح" إلى سرقة أميركية العرب والعالم أزمة أس 400 مستمرة.. أردوغان "يلمح" إلى سرقة أميركية

أتت تلك التصريحات على لسان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، قبل اجتماع مزمع بين أردوغان وبايدن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل منتصف يونيو، لتشير إلى استعداد أنقرة تقديم تنازلات تهدئ من المخاوف الأميركية في هذا الملف، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء.

كما أوضح جاويش أوغلو أن النظام الصاروخي سيكون تحت سيطرة الخبراء الأتراك، عندما يغادر الروس، قائلا "سوف تكون صواريخ إس -400 تحت سيطرتنا بنسبة 100٪. لقد أرسلنا العديد من الفنيين للتدريب..

إلى ذلك، أضاف خلال زيارته أمس لليونان "الخبراء العسكريون الروس لن يبقوا في تركيا.، لكنه أعلن رفض بلاده الدعوات الأميركية لعدم تفعيل أو استخدام تلك الصواريخ.

تجنب أي عقوبات جديدة

وكانت واشنطن طالبت سابقا تركيا بحسم مسألة الخبراء الروس المتواجدين في البلاد، للمساعدة في تدريب وتجميع صواريخ تلك المنظومة.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى الرغبة التركية بالتقارب مع الإدارة الأميركية الجديدة، تشكل مساعي أنقرة في تجنب أي عقوبات أميركية جديدة قد تؤذي اقتصادها الذي يواجه عددا من الأزمات، دافعا إضافيا لهذا التوجه.

وكان ملف أس 400 وتر العلاقة مع واشنطن عام 2019، ودفع الإدارة الأميركية في حينه إلى وقف بيع السلطات التركية لمنظومة "باتريوت"، معتبرة أن مشاركة تلك التكنولوجيا مع تركيا الحليفة في الناتو، قد يشكل تهديدا أمنيا.

كما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد