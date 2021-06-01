رئيس الموساد الجديد: إيران ستنتج سلاحا نوويا باتفاق أو بدونه

أكد رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد دافيد بارنيع، الثلاثاء، أن إيران في طريقها لإنتاج أسلحة دمار شامل تحت رعاية الاتفاق النووي أو بدونه.

وقال بارنيع، وفق ما نقله عنه متحدث باسم الحكومة "إن إيران تعمل على تحقيق رؤيتها النووية تحت غطاء حماية دولية، وفق ما نقله متحدث باسم الحكومة.

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أتت هذه التصريحات بعد ساعات من مراسم تبديل رئيس الموساد التي أقيمت صباح اليوم، التي جدد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده أنه لن يتهاون بوجه التهديدات الإيرانية ولو كلفه ذلك الصداقة مع واشنطن.

وقال: "إن أكبر تهديد لإسرائيل هو التهديد الوجودي المتمثل بالمحاولات الإيرانية التزود بأسلحة نووية".

كما اعتبر أن إيران تختلف عن باقي الدول، ومنعها من حيازة سلاح نووي ليس خياراً، مؤكدا أن تنفيذ عمليات ضد طهران يجب أن يستمر لإحباط مشروعها النووي.

قلب إيران

وتابع: "سواء كان الأمر يدور حول تهديدنا مباشرة بالتدمير من خلال استخدام الأسلحة النووية أم تهديدنا بعشرات آلاف الصواريخ التي تدعم بغلاف نووي، فيجب علينا أن نحارب تلك المشاريع بلا نهاية".

وأمس، أكد رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، أن إسرائيل تمكّنت من التسلل إلى "قلب" إيران. وأضاف خلال حفل وداعه بعد مضي خمس سنوات على رأس وكالة التجسّس الإسرائيلية، أن الأخيرة شهدت توسّعاً كبيراً في الإجراءات السرية ضد إيران.

يشار إلى أن إسرائيل كانت أكدت مراراً تمسكها بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، إضافة إلى معارضتها بقوة الاتفاق النووي.