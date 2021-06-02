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أردوغان: نأمل بزيادة التعاون مع مصر ودول الخليج لأقصى مدى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

أردوغان: نأمل بزيادة التعاون مع مصر ودول الخليج لأقصى مدى

الرئيس التركي: لدينا فرص تعاون جاد مع مصر في شرق المتوسط

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء إننا "نأمل في زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى".

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وأضاف "لدينا فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا".

وقبل شهر تقريبا، عقدت في القاهرة اجتماعات على مدى يومين بين مسؤولين مصريين وأتراك. وعقب هذه الاجتماعات، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك بوادر لرغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خاصة في المجال الأمني.

كما أشار إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولا في مسار التصرف التركي بعيدا عن بالتتدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

مشاورات استكشافية

إلى ذلك، أكد أن المبادرات التركية أدت إلى رفع مستوى التواصل للمستوى السياسي في ما وصف بـ"مشاورات استكشافية" عميقة، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.

أثناء اجتماع الوفد المصري مع الجانب التركي
أثناء اجتماع الوفد المصري مع الجانب التركي

وتابع: "ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل".

كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، ملمحا إلى إمكانية أن يكون هناك لقاءات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.

استئناف الاتصالات

يذكر أن تركيا كانت أعلنت في مارس الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية الإخوانية العاملة في الأراضي التركية، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.

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