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الأونروا: فلتوقف إسرائيل طرد أهالي الشيخ جراح

الأونروا: فلتوقف إسرائيل طرد أهالي الشيخ جراح

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دبي- العربية.نت

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شدد المفوض العام للأونروا (وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) فيليب لزاريني، اليوم الأربعاء خلال زيارته حي الشيخ جراح في القدس، على ضرورة أن توقف إسرائيل محاولاتها طرد العائلات الفلسطينية من الحي المذكور.

الأمم المتحدة: التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة العرب والعالم الأمم المتحدة: التوتر في القدس والضفة قد يخرج عن السيطرة

كما أكد أن تلك العائلات تتعرض لضغوط شديدة بسبب الممارسات الإسرائيلية، مضيفا أنه سيستمر في طرح قضية "الشيخ جراح" التي أثارت الشهر الماضي غضبا فلسطينيا عارما، وأشعلت احتجاجات تضامنية واسعة في الضفة أيضا، في كافة المحافل الدولية.

إلى ذلك، أوضح أن إرغام الناس على ترك منازلهم، يتعارض مع كافة الشرائع والقوانين الدولية.

توتر غير مسبوق

يذكر أن الحي كان شهد في مايو المنصرم، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعدد من الفلسطينيين، إثر قرار إسرائيلي بإخلاء بعض العقارات. وتسللت شرارة الاشتباكات هذه إلى مناطق أخرى في القدس ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، فضلا عن ارتفاع العنف لأول مرة وبشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، في المدن المختلطة بين اليهود وعرب الداخل أو ما يعرف بفلسطينيي 48.

من حي الشيخ جراح بعد اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين يوم 14 مايو (فرانس برس)
من حي الشيخ جراح بعد اشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين يوم 14 مايو (فرانس برس)

وقد أدى ذلك التوتر في حينه إلى تحذير الأمم المتحدة، فضلا عن العديد من الدول الغربية من أن يخرج هذا التوتر عن السيطرة، لاسيما وأنه ترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، بعد إطلاق عدد من الصواريخ التي طالت تل أبيب.

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