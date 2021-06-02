انتخاب إسحاق هرتسوغ رئيساً لإسرائيل

أصبح الزعيم السابق لحزب العمل إسحاق هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل الأربعاء بعدما انتخبه الكنيست فيما يسابق خصوم بنيامين نتنياهو الزمن لتشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء.

وحصل هرتسوغ على 87 صوتاً في الكنيست، بينما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتاً. ويخلف في المنصب الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين الذي انتخب عام 2014.

مادة اعلانية

كما قال في خطاب متلفز بعد إعلان النتائج: "سأكون رئيساً للجميع، وسأبني جسوراً بين مختلف مكونات مجتمعنا"، وفق وكالة "فرانس برس".

نتنياهو يهنئ

يشار إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل فخري فيما السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء. لكن الرئيس يسمي بعد الانتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل ائتلاف حكومي.

من جهته هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منافسه السابق هرتسوغ على انتخابه، وتمنى له "نجاحاً كبيراً نيابة عن كل الإسرائيليين".

يذكر أن هرتسوغ هو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ الذي شغل المنصب من 1983 حتى 1993.

خصوم نتنياهو وسباق الوقت

إلى ذلك يأتي انتخاب هرتسوغ بينما يسابق خصوم نتنياهو الوقت من أجل تخطي العقبات بهدف تشكيل حكومة "التغيير" وإنهاء حقبة نتنياهو التي استمرت 12 عاماً من دون انقطاع.

ويملك الوسطي يائير لبيد مهلة حتى الساعة 23:59 مساء الأربعاء لجمع تأييد 61 نائباً في الكنيست.

وفي حال فشل المعسكر المناهض لنتنياهو في تشكيل حكومة، يمكن أن يطلب 61 نائباً من رئيس إسرائيل تكليف عضو في الكنيست بذلك. أما السيناريو الثاني الذي يخشاه الناخبون فهو الدعوة لانتخابات جديدة ستكون الخامسة في غضون عامين ونيف.