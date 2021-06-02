انفجار في موقع لكتائب القسام وسط غزة.. وسقوط قتيلين

وقع انفجار في مركز تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسط غزة اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين بجروح.

فيما أوضحت مصادر محلية أن الانفجار طال موقع صلاح الدين نتساريم وسط القطاع المكتظ بالسكان.

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في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن التفجير وقع بسبب مخلفات الحرب الأخيرة على غزة.

أعنف جولات التصعيد

يذكر أن القطاع شهد أعنف جولات التصعيد العسكري منذ سنوات، ما أدى إلى مقتل أكثر من 248 فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال.

وانطلقت الضربات العسكرية في العاشر من مايو، بعد صواريخ أطلقت من قبل الفصائل الفلسطينية، ردا على قضية حي الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى.

وعلى مدى 11 يوما، استهدف القصف الإسرائيلي مئات المساكن والمباني في غزة، فضلا عن أنفاق لحماس، بحسب ما أفادت إسرائيل، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 22 من الشهر الماضي، بعد وساطات دولية لا سيما مصرية.

حجم الدمار

ولاحقا أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 750 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، فيما تضررت المئات من المباني التجارية، مضيفة أن "أكثر من 70 ألف شخص شردوا من منازلهم"

كذلك دمّرت 53 مدرسة و11 عيادة للرعاية الطبية الأولية إلى جانب خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء.

ومع مرور أكثر من أسبوع على وقف النار، لا تزال المفاوضات جارية من أجل إعادة إعمار القطاع.