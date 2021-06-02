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مسؤول إسرائيلي: حظوظ الصفقة بين إسرائيل وحماس ارتفعت

آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي- فرانس برس
آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي - فرانس برس

مسؤول إسرائيلي: حظوظ الصفقة بين إسرائيل وحماس ارتفعت

"تل أبيب تنتظر العرض النهائي من الوسيط المصري خلال أيام"

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دبي - العربية.نت

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في وقت تعمل فيه مصر على إنجاز هدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن احتمالات نجاح الاتفاق بين إسرائيل وحماس قد ارتفعت.

فقد رأى مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، بحسب ما نقل موقع "واينت" العبري، أن احتمالات إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس قد باتت مختلفة عن الماضي، موضحاً أن نسبة النجاح أضحت أعلى.

حسم صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع العرب والعالم غزة و حماس حسم صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسابيع

وأشار إلى أن الصفقة ستشمل رفات جنديين إسرائيليين هما أورون شاؤول وهدار غولدن، وإطلاق مواطنين آخرين، هما أبرا منغرسة، وهشام السيد، اللذان تحتجزهما الحركة في قطاع غزة، كاشفاً أن تل أبيب تنتظر العرض النهائي من الوسيط المصري خلال أيام.

كما أوضح أن إسرائيل اشترطت ربط إعادة إعمار غزة بإنجاز صفقة الأسرى.

حماس مستعدة

جاءت هذه التطورات بعد أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يوم الاثنين، وجود "فرصة جيدة" لتحريك ملف الأسرى بين الطرفين.

وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول قرب إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، "هناك فرصة حقيقية في هذا الملف، ونحن جاهزون لمفاوضات غير مباشرة عاجلة سريعة لإنجاز الملف"، مضيفا "أمامنا فرصة جيدة لتحريك هذا الملف".

وكان السنوار اجتمع في وقت سابق مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمناقشة تثبيت التهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح أنه أبلغ كامل ألا مانع لديه بأن يسير مسار الأسرى وإعادة إعمار غزة بشكل متوازٍ دون الربط بينهما.

يشار إلى أن حماس تأسر أربعة إسرائيليين بينهم جنديان، تقول تل أبيب إنهما قُتلا خلال حرب 2014، لكن الحركة لم تكشف أي تفاصيل عن مصيرهما.

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