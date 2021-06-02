.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مهدداً بفرض عقوبات.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي

قائد الانقلاب في مالي (فرانس برس)

مهدداً بفرض عقوبات.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي

الانقلاب يهدد الأمن ويقوض قتال المتطرفين في صحراء شمال مالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، تعليق عضوية مالي، مهدداً بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

مالي.. زعيم الانقلاب يعود من "قمة إفريقية" بعقوبات محدودة وشروط العرب والعالم مالي.. زعيم الانقلاب يعود من "قمة إفريقية" بعقوبات محدودة وشروط

فقد أوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون، مؤكداً أنه وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة.

وأتت هذه التطورات في وقت يخشى فيه جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير/شباط، للخطر وتقويض قتال متطرفين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.

إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية

يشار إلى أن الجيش كان ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي بإدارة سابقة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.

وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قبل أن تذهب
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
حملة تطوعية لفتيات وشبان غزة لإعادة إعمار المدينة
اكتشف المزيد