السلطات النيجيرية تؤكد خطف 136 تلميذاً الأحد

أكدت السلطات النيجيرية، مساء الأربعاء، أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة قرآنية، الأحد.

وكانت حكومة ولاية النيجر قد أفادت أولا بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة تيجينا الاثنين، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين.

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وتزرع عصابات مسلّحة يطلق عليها محليا اسم "قطاع الطرق" الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.

وخطف أكثر من 700 تلميذ وطفل على أيدي عصابات بهدف الحصول على فدية، منذ ديسمبر.

وكتبت حكومة ولاية النيجر في تغريدة ليل الأربعاء الخميس، أنها "تؤكد أن عدد التلاميذ الذين خطفهم أفراد عصابات في مدرسة صالح تانكو الإسلامية، في تيجينا يبلغ 136".

وقال نائب حاكم الولاية الحاج أحمد محمد كيتسو إن وكالات أمنية "تبذل كل ما بوسعها لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية".

وأفرج المهاجمون عن 11 تلميذا هم "صغار جدا ولم يتمكنوا من السير" مسافة بعيدة، حسب ما أعلنت السلطات في وقت سابق.

وقالت حكومة ولاية النيجر، إنها لا تدفع فديات. وقال نائب الحاكم "نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام".