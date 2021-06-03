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يطيح بنتنياهو.. يائير لبيد يعلن تشكيل ائتلاف حكومي

لابيد ونتنياهو
لابيد ونتنياهو

يطيح بنتنياهو.. يائير لبيد يعلن تشكيل ائتلاف حكومي

تلقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين المكالمة الحاسمة من لبيد عندما كان يحضر مباراة كرة قدم في تل أبيب

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دبي - العربية.نت

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أبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الرئيس ليل الأربعاء أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة بنيامين نتانياهو عن منصبه بعد 12 عاما.

إلى ذلك، قال حزب لبيد في بيان قبل وقت قصير من نهاية المهلة المحددة له إنه "أبلغ رئيس إسرائيل أنه نجح في تشكيل حكومة".

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وسيشغل اليميني المتطرف نفتالي بينيت (49 عاما) منصب رئيس الوزراء أولا بموجب اتفاق للتناوب.

وأكد لبيد "ستعمل هذه الحكومة لخدمة كل مواطني إسرائيل بما في ذلك اولئك الذين ليسوا أعضاء فيها، وستحترم معارضيها وستقوم بكل ما بوسعها لتوحيد كل أطياف المجتمع الإسرائيلي".

وتلقى الرئيس رؤوفين ريفلين المكالمة من لبيد عندما كان يحضر مباراة كرة قدم في تل ابيب.

ويملك زعيم المعارضة وشركائه مدة سبعة أيام لتوزيع الحقائب الوزارية والحصول على تصويت ثقة من البرلمان.

وأصبح لبيد المذيع التلفزيوني السابق والعلماني الوسطي قريبا من تشكيل الحكومة عندما حصل الأحد على الدعم الحاسم للقومي الديني المتطرف نفتالي بينيت.

يائير بليد
يائير بليد

وانخرطت الأحزاب في محادثات شاقة استمرت لأيام في فندق قرب تل أبيب، قبل تشكيل الائتلاف. وأمام الفندق الذي جرت فيه مفاوضات الائتلاف، تجمع المئات من المتظاهرين من المؤيدين والمعارضين لـ"ائتلاف التغيير" وسط حضور مكثف للشرطة.

7 أحزاب في الائتلاف

واضطر لبيد لتوقيع اتفاقات منفصلة مع الأحزاب السبعة من أجل بناء الائتلاف. ويضم هذا الائتلاف حزب "أمل جديد" اليميني بزعامة حليف نتانياهو السابق جدعون ساعر وحزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة اليميني القومي افيغدور ليبرمان.

وانضم أيضا حزب "أزرق ابيض" الوسطي بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس وحزب العمل وحزب ميريتس اليساري.

وثمة تباينات عميقة بين الأحزاب التي ستشكل هذا الائتلاف مثل الموقف من إقامة دولة فلسطينية وموقع الدين في الدولة، بالإضافة إلى قيمها التي تتراوح بين الليبرالية والاشتراكية.

منصور عباس ولابيد
منصور عباس ولابيد

كما وافقت القائمة العربية الموحدة في وقت متأخر الأربعاء على الانضمام إلى الائتلاف.

انضمام القائمة العربية برئاسة الإخواني منصور عباس

وقام الإخواني منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، "بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة" بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة يائير لبيد الذي كانت لديه مهلة حتى 23,59 من ليل الأربعاء ليبلغ الرئيس الإسرائيلي بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عباس في إعلان متلفز "وقعت اتفاقا مع يائير لبيد (..) بعد أن توصلنا إلى عدد من الاتفاقات الهامة حول مواضيع مختلفة تصب في مصلحة المجتمع العربي" في إسرائيل.

ويمثل دعم عباس الخطوة الاولى من نوعها لحزب عربي في إسرائيل منذ عقود.

وبحسب عباس (47 عاما) فإنه حصل على مخصصات في الميزانية وتعهدات بمكافحة الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل.

احتيال القرن

وتعززت جهود تشكيل حكومة جديدة من دون نتنياهو بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عقب تصعيد دام استمر 11 يوما.

ويسعى نتنياهو (71 عاما) الذي يتزعم حزب الليكود إلى تجنب ذلك محاولا إفشال التحالف الجديد ضده.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس يوم 30 مايو 2021 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست بالقدس يوم 30 مايو 2021 (رويترز)

وحذر نتنياهو الأحد من "حكومة يسار تشكل خطرا على دولة إسرائيل" واصفا إياها بـ"احتيال القرن".

خسر نتانياهو السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد عشر سنوات ليبقى على رأسها مذاك.

ويواجه السياسي المحنك ثلاث تهم بالفساد وهو أول رئيس حكومة إسرائيلية توجه له مثل هذه التهم وهو في منصبه، وسيفقد الحصانة في حال أطيح به.

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