.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الشرطة الفرنسية تفكك أكبر مخيم للاجئين في كاليه

تفكيك مخيم كاليه
تفكيك مخيم كاليه

الشرطة الفرنسية تفكك أكبر مخيم للاجئين في كاليه

قالت السلطات المحلية الفرنسية إن عدد المهاجرين زاد بشدة في المخيم خلال الأسابيع الماضية

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أزالت الشرطة الفرنسية مخيما مؤقتا للاجئين في ميناء كاليه في شمال البلاد، اليوم الجمعة، ونقلت المئات ممن كانوا فيه، في واحدة من أكبر العمليات من هذا النوع في الشهور الماضية.

ومنذ تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا وإعادة فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، بدأ المهاجرون يتوافدون على كاليه مجددا أملا في الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي.

وقالت السلطات المحلية إن عدد المهاجرين زاد بشدة في الأسابيع الماضية.

وأضافت في بيان: "عثرنا على عدة مئات من المهاجرين في المكان منهم نحو 30 طفلا".

واشنطن: نتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران أميركا نووي إيران واشنطن: نتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران

وبدأت العملية في حوالي السادسة صباحا، ونُقل المهاجرون إلى مراكز استقبال أخرى في المنطقة.

وهدمت السلطات مرارا مخيمات غير قانونية، لكنها كانت تقام مجددا في أنحاء أخرى في غضون شهور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد