.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بديل نتنياهو يعلن صداقته ودعمه لممثل الإخوان بإسرائيل

يلقي بياناً في الكنيست بالقدس يوم 30 مايو 2021 (رويترز)
نفتالي بينيت
الشرق الأوسط

بديل نتنياهو يعلن صداقته ودعمه لممثل الإخوان بإسرائيل

نفتالي بينيت وصف السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل منصور عباس بـ"الزعيم الشجاع" وتقدم بالاعتذار له حين وصفه في السابق بـ"داعم الإرهاب"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصف نفتالي بينيت، الذي سيخلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل منصور عباس بـ"الزعيم الشجاع".

جاء ذلك خلال لقاء لبينيت على القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، حيث تقدم بالاعتذار لعباس حين وصفه في السابق بـ"داعم الإرهاب".

وأضاف أن "حكومتنا الجديدة ستمثل فرصة لطي صفحة بين إسرائيل والمواطنين العرب"، مضيفاً أن التحالف سيضمن أمن إسرائيل.

وبموجب ائتلاف مكون من شتى مكونات الطيف السياسي الإسرائيلي، جرى الاتفاق عليه الأربعاء، سيتولى بينيت، الرئيس السابق للمنظمة الرئيسية للاستيطان في الضفة الغربية، رئاسة الوزراء.

منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد
  • منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد
  • منصور عباس ويائير لابيد
2 صور
منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد
منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد
منصور عباس ويائير لابيد
منصور عباس ويائير لابيد

يذكر أن ضجة كبيرة أحدثتها اللقطة التاريخية التي جمعت بين السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل، منصور عباس، إلى جوار الزعيم اليهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

وساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي مساء الأربعاء، إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو. وستصبح القائمة العربية الموحدة، أول حزب ينتمي للأقلية العربية التي تمثل 21% من سكان إسرائيل، يشارك في حكومة إسرائيلية.

وفور الإعلان عن الائتلاف أعرب عباس عن سعادته. وقال ممثل جماعة الإخوان في الحكومة الإسرائيلية: "أنا فخور بكوني مواطناً في دولة إسرائيل".

وبموجب الاتفاق سيتولى بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء، أولا ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق، في غضون نحو عامين.

شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي العرب والعالم الشرق الأوسط شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
من هو الإخواني الذي يشارك بتشكيل حكومة إسرائيل المناوئة لنتنياهو؟ العرب والعالم الشرق الأوسط من هو الإخواني الذي يشارك بتشكيل حكومة إسرائيل المناوئة لنتنياهو؟

واستبعد أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أن يسفر تغيير الحكومة الإسرائيلية عن أي فارق، وقالوا إن الزعيم القومي الذي من المقرر أن يخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسير على الأرجح على ذات الأجندة اليمينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة.. لماذا ينخفض مستوى الأكسجين لدى مريض كورونا؟ هنا الإجابة..
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد