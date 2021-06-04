.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عضو بالكنيست للعربية: مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر

عضو الكنيست سامي أبو شحادة
الشرق الأوسط

عضو بالكنيست للعربية: مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر

سامي أبو شحادة: ما فعله منصور عباس إهانة ويعطي شرعية لليمين الفاشي بإسرائيل.. والشارع الإسرائيلي لا يقبل انضمام تيار إسلامي للحكومة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، في تصريحات خاصة لـ"العربية" أن مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر.

وأشار أبو شحادة إلى أن المشاركة بحكومة إسرائيلية خروج عن الإجماع الفلسطيني، مشدداً على أنه "غير مفهوم مشاركة فلسطينيي الداخل بحكومة إسرائيلية".

ووصف مشاركة الحركة العربية الموحدة بحكومة إسرائيلية بـ"الخطير"، كما اعتبر أبو شحادة أن "ما فعله منصور عباس بالمشاركة بحكومة إسرائيلية إهانة".

ويعد انضمام القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل أول خطوة من نوعها لحزب عربي في الدولة العبرية لكنها لا تحظى بتأييد الأحزاب العربية الأخرى.

ومساء الأربعاء انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها منصور عباس مع رئيس المعارضة الوسطي يائير لابيد وزعيم التيار اليميني المتطرف نفتالي بينيت وهم يبتسمون.

وساعد اشتراك الطرفين في هدف الوقوف في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في دفع منصور عباس إلى المسرح السياسي إذ حقق الفصيل الإسلامي الصغير أغلبية بسيطة للأحزاب اليهودية التي تأمل في عزل نتنياهو أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في إسرائيل.

عضو الكنيست سامي أبو شحادة أضاف، في لقائه بـ"العربية" أن "ما يفعله منصور عباس يعطي شرعية لليمين الفاشي بإسرائيل".

وقال: "منصور عباس صار يمثل حكومة إسرائيل أمام فلسطينيي الداخل" مشدداً على أن "الشارع الإسرائيلي لا يقبل انضمام تيار إسلامي للحكومة".

منصور عباس ليس الأول.. بالتفاصيل نكشف تاريخ تحالفات الإخوان وإسرائيل  العرب والعالم خاص منصور عباس ليس الأول.. بالتفاصيل نكشف تاريخ تحالفات الإخوان وإسرائيل 
من هو الإخواني الذي يشارك بتشكيل حكومة إسرائيل المناوئة لنتنياهو؟ العرب والعالم الشرق الأوسط من هو الإخواني الذي يشارك بتشكيل حكومة إسرائيل المناوئة لنتنياهو؟

ونحى عباس (47 عاما) جانبا خلافاته مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء المقبل في الحكومة الجديدة والزعيم السابق لتنظيم كبير للمستوطنات اليهودية وأحد المدافعين عن ضم معظم الضفة الغربية المحتلة.

ويقول عباس، الذي يعمل طبيب أسنان، إنه يأمل في تحسين أوضاع المواطنين العرب الذين يشكون من التمييز وإهمال الحكومة لهم.

وقال في رسالة إلى أنصاره بعد توقيع اتفاق الائتلاف مع بينيت وزعيم المعارضة يائير لابيد إن فصيله قرر الانضمام للحكومة "من أجل تغيير توازن القوى السياسية في البلاد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
هل تكون اعترافات قاسم مصلح بداية النهاية للحشد الشعبي العراقي؟
هل تكون اعترافات قاسم مصلح بداية النهاية للحشد الشعبي العراقي؟
اكتشف المزيد