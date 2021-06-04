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مقتل صحافيين أذربيجانيين اثنين في انفجار لغم قرب ناغورني كاراباخ

مقاتل أرمني يطلق صاروخاً باتجاه أذربيجان في ناغورني كاراباخ
  • من كنجه في أذربيجان (أرشيفية- رويترز)
2 صور
من كنجه في أذربيجان (أرشيفية- رويترز)
من كنجه في أذربيجان (أرشيفية- رويترز)
أرمينيا و أذربيجان

مقتل صحافيين أذربيجانيين اثنين في انفجار لغم قرب ناغورني كاراباخ

وقال مدير محطة "از تي في" روشان ماميدوف عبر "فيسبوك"، "المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود العام 1989 ومراسل وكالة الأنباء الرسمية اذر تاج، مكارم ابراغيموف قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار

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العربية.نت، وكالات

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قتل صحافيان أذربيجانيان في انفجار لغم في منطقة كالباجار المجاورة لأرمينيا وإقليم ناغورني كاراباخ، على ما ذكر التلفزيون الرسمي الجمعة.

وقال مدير محطة "از تي في" روشان ماميدوف عبر "فيسبوك"، "المصور في محطتنا سراج ابيشوف المولود العام 1989 ومراسل وكالة الأنباء الرسمية اذر تاج، مكارم ابراغيموف قتلا في انفجار لغم خلال قيامهما بعملهما في منطقة كالباجار".

  • منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان
2 صور
منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان
منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان

وفي أحدث تطور في نزاع حدودي متصاعد، ألقت أذربيجان القبض على ستة جنود من أرمينيا في الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع في كل من البلدين.

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واتهمت وزارة الدفاع في أذربيجان الجنود الأرمن بمحاولة عبور الحدود ودخول أرض أذربيجانية، فيما قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن جنودها كانوا يحاولون إنجاز عمل هندسي في المنطقة الحدودية بإقليم جغاركونيك في شرق البلاد المتاخم لأذربيجان، مضيفة: "يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة جنودنا الأسرى".

نشر مراقبين دوليين

إلى ذلك دعا رئيس وزراء أرمينيا في حكومة تصريف الأعمال، نيكول باشينيان، في تصريحات منفصلة، إلى نشر مراقبين دوليين من روسيا أو دول أخرى على قطاع من حدود أرمينيا مع أذربيجان، قال إن الأجواء فيه متوترة.

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن باشينيان قوله: "أدعو المجتمع الدولي، واقتراحي موجه كذلك لقيادة أذربيجان. دعونا نتفق على أن تبتعد الوحدات العسكرية من الجانبين سريعاً عن الحدود وتعود إلى ثكناتها الدائمة، ونضع مراقبين دوليين من روسيا أو دول أخرى في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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