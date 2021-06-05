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أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ شهر

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ شهر

تحدث كيم عن نتائج مؤتمر الحزب التاريخي الذي عقد في شهر يناير وشدد على أنه من الضروري الآن الدعوة إلى اجتماع عام للجنة المركزية للحزب من أجل "حل مشاكل ملحة للعمل الاقتصادي ومعيشة الناس"

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العربية.نت

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ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمس الجمعة، جلسة للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر، وناقش عقد اجتماع حزبي رئيسي ومسائل تنظيمية.

وبحسب ما أورده موقع "إن كيه نيوز" الإخباري الكوري الشمالي، تحدث كيم عن نتائج مؤتمر الحزب التاريخي الذي عقد في شهر يناير ، و"شدد على أنه من الضروري الآن الدعوة إلى اجتماع عام للجنة المركزية للحزب" من أجل "حل مشاكل ملحة للعمل الاقتصادي ومعيشة الناس".

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ونقل الموقع الإخباري عن وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه خلال الأسبوع الجاري، سينضم العشرات، أو المئات من المسؤولين لجلسة كاملة لتصحيح العيوب، من خلال تلخيص شؤون البلاد خلال النصف الأول من العام.

وستكون الجلسة الكاملة القادمة هي الثالثة حتى الآن هذا العام، ويمكن أن تستمر عدة أيام. وعقدت الجلسة الأولى خلال مؤتمر عام في يناير، والثانية استمرت أربعة أيام في فبراير الماضي.

وكان اجتماع أمس الجمعة هو أول ظهور لكيم جونغ أون منذ 29 يوما، في واحدة من أطول فترات غيابه عن أعين الجمهور.

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