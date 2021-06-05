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الصين.. قتيلان و6 مفقودين إثر حادث في منجم فحم

منجم الصين
حادث سابق في أحد مناجم الصين
اقتصاد الصين

الصين.. قتيلان و6 مفقودين إثر حادث في منجم فحم

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شنغهاي - رويترز 

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ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما وفُقد ستة إثر حادث في منجم للفحم بوسط البلاد.

وأضاف أن "الانفجار العارض" وقع في منجم فحم تديره شركة "خنان خبي" للفحم والكهرباء عصر أمس الجمعة، وأن السلطات في إقليم خنان بدأت خطة للتعامل في حالات الطوارئ.

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت الشهر الماضي موافقتها على إعادة فتح منجم آخر تديره "خبي" بعد إغلاقه لعدم امتثاله للقواعد التنظيمية.

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وتجري الصين عمليات تفتيش على السلامة في مناجم الفحم بمختلف أنحائها، لكن ارتفاع أسعار الفحم إلى مستويات قياسية يدفع شركات التعدين إلى زيادة الإنتاج لسد الفجوات في الإمداد.

وفي مايو، قالت الحكومة الصينية إنها ستعمل من أجل استقرار أسعار السلع الآخذة في الارتفاع مع تشجيعها لمنتجي الفحم على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي.

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