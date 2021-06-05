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المصادقة على "حكومة التغيير" الإسرائيلية الاثنين

الكنيست
الكنيست الإسرائيلي
الشرق الأوسط

المصادقة على "حكومة التغيير" الإسرائيلية الاثنين

أعضاء الكنيست يصوتون على الحكومة المقترحة في 14 يونيو على الأرجح

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، السبت، أن الكنيست سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لابيد ونفتالي بينيت، يوم الاثنين المقبل، ليتم التصويت عليها في 14 من يونيو على الأرجح.

وقال رئيس الكنيست في بيان له إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست وسيحدد موعدا للمناقشات وللتصويت عليها وفقا للقانون.

وبحسب القوانين الإسرائيلية، يتعين إجراء تصويت المصادقة على حكومة جديدة في غضون 7 أيام من تقديمها للكنيست.

منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد
منصور عباس ونفتالي بينيت ويائير لابيد

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن "حكومة التغيير" ستحصل على العدد الضروري من الأصوات على الأرجح.

من جانبه، استبعد رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتمل نفتالي بينيت أن يتم تقييد حكومته نتيجة استنادها إلى القائمة العربية الموحدة.

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وأكد بينيت في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن حكومته لن توقف عمليات الاستيطان، متوقعا تعرضهم لضغوط أميركية بهذا الصدد.

كما أوضح بينيت أن إدارته ستشن عمليةً عسكرية ضد غزة أو لبنان بحسب حاجة تل أبيب، بحسب وصفه.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة قد أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية" أن مشاركة الإخوان بحكومة إسرائيلية تجاوز للخطوط الحمر، متهما منصور عباس بإعطاء شرعية لما سمّاه "اليمين الفاشي" في إسرائيل.

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