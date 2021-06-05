حماس: هجوم إسرائيل قتل 90 من كوادرنا ودمر 3% من الأنفاق

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار إن هجوم إسرائيل لم يقتل إلا 90 من كوادر الحركة ودمر 3% من الأنفاق.

وجدد السنوار، في كلمة متلفزة، تهديده بضرب تل أبيب بالصواريخ، التي قال إنهم جربوها في البحر وكان لابد من تجربتها عملياً.

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وكانت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" كشفت، الثلاثاء، أن مصر تعمل على هدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية.







آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي آثار الدمار في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

وقالت إن حماس طلبت ضم مروان البرغوثي ضمن القائمة المبدئية في صفقة تبادل الأسرى، فيما تحفظت إسرائيل على ذلك.

كما أكدت أن الحركة طلبت من القاهرة عدم المساس بالأسرى المفرج عنهم إذا تمت الصفقة.

وستشمل الصفقة مفاوضات أن يكون لقطاع غزة معبر بحري وهو ما ترفضه إسرائيل حاليا، مع تصميم الفصائل الفلسطينية على ضرورة فك الحصار والبدء في إعادة تأهيل غزة.