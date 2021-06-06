إسرائيل تعتقل ناشطة بارزة بالشيخ جراح.. وأبوها: لن نرحل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واقتادتها إلى التحقيق على ما أكد والدها نبيل الكرد.

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وكشف الوالد أن الشرطة اعتقلت الشابة البالغة من العمر 23 عاما، من منزل العائلة في حي الشيخ جراح واقتادتها إلى مركز شرطة صلاح الدين وتركت طلب استدعاء باللغة العبرية لشقيقها محمد.

وأكد في حديث لوكالة فرانس برس من أمام مركز الشرطة وسط المدينة أن اعتقال ابنته يندرج ضمن "عملية إرهاب الأهل لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب".

كما أظهر مقطع فيديو الشابة الفلسطينية وهي تقوم بوضع غطاء رأسها قبل أن تقوم إحدى عناصر الشرطة بوضع الأصفاد بيديها واقتيادها خارج المنزل إلى سيارة الشرطة.

منعوا المحامين

وبحسب الكرد، فإن الشرطة منعت المحامين من البقاء مع الناشطة خلال التحقيق، وأشار إلى أن أحد المحامين تحدث إليها قبل التحقيق فقط.

"تخافوش".. ما قالته #منى_الكرد أثناء اعتقالها صباح اليوم من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #فلسطين pic.twitter.com/WNviX9Rp9H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 6, 2021

كذلك كشف أن ابنه محمد ذهب إلى رام الله لتدريس طلابه بسبب انقطاع الإنترنت في المنزل وهو في طريق عودته للذهاب إلى التحقيق.

إلى ذلك، أضحى اعتقال منى الكرد هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيما ظهر الأب في مقطع فيديو وهو يؤكد قائلاً: "لن نرحل من الشيخ جراح".

خطر يهدد 500 فلسطيني

يشار إلى أن حي الشيخ جراح يشهد منذ نحو شهرين احتجاجات يومية على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

والد المعتقلة #منى_الكرد، يدعو أهالي القدس للوقوف الآن أمام مركز شرطة صلاح الدين من أجل التضامن مع ابنته التي اعتقلها الاحتلال صباح اليوم.



- ونحن على مواقع التواصل الاجتماعي، سنغرد على هاشتاغ (#الحرية_لمنى_الكرد) باللغة العربية، وعلى هاشتاغ (#freemunaalkurd) باللغة الإنجليزية pic.twitter.com/DWsmDGkFrO — محمود الشبراوي🇵🇸⁩ (@hmood_shebrawy) June 6, 2021

وكانت محكمة إسرائيلية أرجأت الشهر الماضي جلسة استماع في القضية، لم يحدد موعدها بعد، فيما تسعى الجمعيات الإسرائيلية المطالبة بالأملاك حالياً إلى إخلاء منازل 58 فلسطينياً آخرين.

فيما يقول الفلسطينيون إنّ خطر الإخلاء يتهدّد بشكل عام نحو 500 فلسطيني.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني، كما يعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.