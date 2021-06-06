.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة

أحد أفراد الأمن يتلقى العلاج

الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة

وكالة الأنباء الأردنية: الهجمات نُفذت بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن أن قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور غربي العاصمة الأردنية عمان.

وأردف الناطق الأمني أن أحداث العنف أدت إلى إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

وقال المتحدث إن القوة الأمنية ما زالت تتعامل مع عدد من مثيري الشغب ولم تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة وسيتم التعامل معهم بكل حزم.

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: "لقد شهدت الساعات القليلة الماضية، ومع الأسف الشديد، اعتداءات مسلحة على مركبات جهاز الأمن العام العاملة والساهرة على حفظ وتنفيذ القانون في منطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي وإصابة بعض منتسبي جهاز الأمن العام ممن ندعو لهم بالشفاء العاجل."

مجزرة جديدة.. مقتل 21 مدنياً بينهم طفلان بباليستي حوثي في مأرب  اليمن اليمن والحوثي مجزرة جديدة.. مقتل 21 مدنياً بينهم طفلان بباليستي حوثي في مأرب 

وأضاف البيان: "وإذ تذكر وزارة الداخلية ببياناتها الصادرة خلال الأيام الماضية التي شددت فيها على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء لبيوت شعر تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بنسيجنا الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي، فإنها تشدد مرة أخرى على أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، وأمن وسلامة مرتبات الأمن العام الذين يسهرون على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام."

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
قبل أن تذهب
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
كيف ستتحكم واشنطن في أمن أفغانستان عن بعد؟
اكتشف المزيد