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فتح تدعو إلى مسيرات حاشدة .. لصد متطرفي إسرائيل

من الضفة الغربية ( فرانس برس)
من مواجهات سابقة في الضفة الغربية ( أرشيفية - فرانس برس)

فتح تدعو إلى مسيرات حاشدة .. لصد متطرفي إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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مع استمرار التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أسابيع في القدس والضفة الغربية، دعت حركة فتح اليوم الأحد للنفير العام وإطلاق مسيرات احتجاج الخميس المقبل، دفاعاً عن القدس ومواجهة المستوطنين المتطرفين.

وحثت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" كوادرها إلى الوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس، ومواجهة مسيرة المستوطنين المتطرفين.

كما أكدت في بيان اليوم الأحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القدس خط أحمر، مشددة على أن الشعب الفلسطيني، لن يرضخ لسياسة الأمر الواقع. ووجهت تحية تقدير للمقدسيين الصامدين في حيي الشيخ جراح وبطن الهوى وبقية المناطق، معتبرة أن سياسة التطهير العرقي لن تمر مجددا.

هستيريا اليمين المتطرف

إلى ذلك، حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تفجر الأوضاع في القدس، وعموم المناطق الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف هستيريا بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.

أتت تلك الدعوة مع استمرار التوترات في مناطق عدة بالضفة، والقدس، ووقوع اشتباكات متفرقة بشكل متواصل، كما تزامنت مع دعوة عدد من المستوطنين لمسيرات الخميس المقبل.

يشار إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية، ارتفع منسوب التوتر بشكل حاد في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، على خلفية إخلاء منازل يقطنها فلسطينيون. وهاجم عدد من المستوطنين الشهر الماضي منازل عرب (ما يعرف بفلسطينيي الداخل أو عرب 48)، وأحرقوا سيارات، كما وقعت اشتباكات عدة بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من الشبان الفلسطينيين.

ويعيش في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف مستوطن بين 300 ألف فلسطيني، على الرغم من أن الاستيطان يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، وقرارات عدة صادرة عن الأمم المتحدة.

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