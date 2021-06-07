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حماس: نمتلك أوراقاً قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن الأسرى

حماس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس

حماس: نمتلك أوراقاً قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن الأسرى

مصادر مخابراتية مصرية: لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت حركة حماس الفلسطينية، مساء أمس الأحد، أنها تمتلك أوراقا قوية للتفاوض مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى، لكنها لم توضح ماهية تلك الأوراق.

فيما أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون "قضية صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" في طريقها إلى الحل بغضون أسابيع أو أشهر قليلة".

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ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر رفيع المستوى في المخابرات المصرية قوله، إنه "لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "الوضع السياسي في إسرائيل لا يسهل التقدم، وأن القاهرة لا تعرف نوايا القيادة الإسرائيلية حاليا".

اجتماع القاهرة

وكانت مصادر "العربية/الحدث"، أفادت بوقت سابق أمس الأحد، بأن مصر تترقب الأوضاع والمتغيرات في إسرائيل لطرح رؤية مفصلة، لافتة إلى أن صفقة الأسرى بين تل أبيب وحماس تسير بشكل بطيء.

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يشار إلى أن مصر أكدت الأسبوع الماضي أنها دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة، بهدف التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

وخلال الأسابيع الماضية دفعت السلطات المصرية بقوة من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما، موقعا مئات القتلى والجرحى.

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