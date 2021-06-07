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وفاة رئيس وكالة الفضاء السابق بإسرائيل.. إثر اشتباكات عكا

عكا في مايو الماضي (رويترز)
مركبات محترقة في عكا عقب قصف طالها من غزة (رويترز)

وفاة رئيس وكالة الفضاء السابق بإسرائيل.. إثر اشتباكات عكا

قذيفة كانت أصابت الفندق الذي يقيم فيه المسؤول الإسرائيلي السابق

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دبي – العربية.نت

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متأثراً بإصابته في الاشتباكات التي اندلعت الشهر الماضي في مدينة عكا، توفي الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية آفي هار إيفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، أن المسؤول البالغ من العمر 84 عاماً، توفي في مستشفى رامبام في حيفا، بعد إصابته بحروق واختناق خلال اشتباكات عكا.

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يذكر أن مواجهات اندلعت بين إسرائيليين وفلسطينيين في عدة بلدات في مايو الماضي، وأسفرت عن إصابات من الجانبين وحرق محال تجارية وأعمال عنف.

تدمير فندقين

وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان إيفي يقيم في أحدهما.

وكانت شرارة المواجهات اندلعت من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بعد مظاهرة دعم لعائلات فلسطينية طردت من منازلها لتتحول إلى مواجهات عسكرية عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق (تويتر)
رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق (تويتر)

ثم تمددت شرارة العنف إلى عدد من البلدات المختلطة التي تضم سكانا يهودا وعربا (فلسطينيي الداخل أو عرب 48)، ما أثار مخاوف دولية من تفجر الوضع وخروجه عن السيطرة.

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