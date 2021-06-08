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إسرائيل تفرج عن أقدم أسير أردني بعد 20 عاماً من اعتقاله

عبد الله نوح أبو جابر
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن

إسرائيل تفرج عن أقدم أسير أردني بعد 20 عاماً من اعتقاله

اعتقلت القوات الإسرائيلية عبد الله نوح أبو جابر عام 2000 في الضفة الغربية خلال فترة انتفاضة الأقصى

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عمّان - محمد الطراونة 

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وصل عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الأراضي الأردنية بعد قضائه أكثر من 20 عاماً في السجون الإسرائيلية.

عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن

واستقبل العشرات من الأردنيين عند جسر الشيخ حسين (شمال الأردن) أبو جابر، الذي عبّر عن شكره للأردن وللملك عبدالله الثاني ولوزارة الخارجية الأردنية على جهودهم ومتابعتهم لأحواله.

ودعا أبو جابر، الذي كان يُعرف بـ"أقدم أسير أردني"، إلى الإفراج عن بقية الأسرى في السجون الإسرائيلية.

عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
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ونشأ عبدالله نوح أبو جابر ذو الـ44 عاماً في مخيم البقعة قرب العاصمة عمّان مع ذويه، وسافر في عام 2000 بعمر الـ24 إلى الضفة الغربية لزيارة أحد أقربائه في الداخل الفلسطيني.

وفي 29 يناير من نفس العام، اعتقلت القوات الإسرائيلية أبو جابر بتهمة المقاومة خلال فترة انتفاضة الأقصى التي تصادفت في ذات السنة.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد (20 عاماً)، ليصبح مع مرور السنوات أقدم أسير أردني في إسرائيل.

أردنون في استقبال أبو جابر
  • أردنون في استقبال أبو جابر
  • عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
  • عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
  • عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
4 صور
أردنون في استقبال أبو جابر
أردنون في استقبال أبو جابر
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
عبد الله نوح أبو جابر لدى وصوله للأردن
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