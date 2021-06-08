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الملك عبدالله الثاني يدعو إلى حوار من أجل مصلحة الأردن

Jordan's King Abdullah II speaks during a meeting with Secretary of State Antony Blinken at Bayt Al Urdon, in Amman, Jordan May 26, 2021. Alex Brandon/Pool via REUTERS
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (أرشيفية)

الملك عبدالله الثاني يدعو إلى حوار من أجل مصلحة الأردن

العاهل الأردني يدعو لربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح إداري وتطوير الاقتصاد

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دبي – العربية.نت

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.

ولفت الملك الأردني، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

كما أكد أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.

الملك ال{دني خلال افتتاح جلسة للبرلمان في دسيمبر الماضي (أرشيفية)
الملك ال{دني خلال افتتاح جلسة للبرلمان في دسيمبر الماضي (أرشيفية)

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون.

كما شدد الملك على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيراً إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.

ولفت الملك إلى أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.

كما أكد أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.

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وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الملك على موقف الأردن الثابت والواضح تجاهها، واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك "اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

ورداً على مداخلة من أحد الحضور، بين الملك أن "هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تمكنا من التصدي لها".

وجدد التأكيد على "دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

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