تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ملاديتش في مجازر البوسنة

أيدت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش إثر إدانته بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها في لاهاي، إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضةً بذلك الاستئناف الذي قدمه الأخير إثر إدانته خصوصاً بالإبادة لدوره في مجزرة سربرينيتسا.

مادة اعلانية

والحكم الصادر الثلاثاء يعني أن الجنرال السابق الذي أرهب البوسنة طوال الحرب سيقضي بقية حياته في السجن. وهو آخر شخصية رئيسية تواجه العدالة في الصراع الذي انتهى قبل أكثر من ربع قرن.

وبرئاسة القاضية الزامبية بريسكا ماتيمبا نيامبي، رفضت المحكمة استئناف ملاديتش "بأكمله" وأكدت حكم السجن مدى الحياة.

كما رفضت استئنافاً قدمه الادعاء ضد تبرئة ملاديتش من تهمة إبادة جماعية أخرى مرتبطة بالتطهير العرقي في وقت مبكر من الحرب.

وينضم ملاديتش إلى السياسي السابق رادوفان كارادجيتش، رئيس صرب البوسنة السابق، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة إراقة الدماء على أساس عرقي في حرب البوسنة التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل، فضلاً عن تشريد ملايين آخرين.

وكان ملاديتش، الذي كان يُعرف باسم "جزار البوسنة"، يقود القوات المسؤولة عن الفظائع التي تتراوح بين حملات "التطهير العرقي" وبين حصار سراييفو والذروة الدموية للحرب في مذبحة سريبرينيتسا عام 1995.

ولا يزال إرثه السام يقسم البوسنة. وبالنسبة لصرب البوسنة فيُعد ملاديتش بطلاً حارب لحماية شعبه. وبالنسبة للبوشناق، ومعظمهم من المسلمين، سيكون دائماً المسؤول الأول عن معاناتهم وخسائرهم في زمن الحرب.

وتعيلقاً على القرار، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الحكم على ملاديتش "يضع حداً لقضية حساسة تتعلق بآخر جرائم الحرب في تاريخ أوروبا المعاصر". وطالب الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في البلقان باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

كذلك، رحّبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ملاديتش، وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت - وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة".

بدوره، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بتأكيد الحكم "التاريخي" في حق ملاديتش. وقال بايدن في بيان إن "هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلاً على ما قاموا به".