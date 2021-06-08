.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تجريد لجنة يترأسها الإخواني منصور عباس بالكنيست من صلاحيات مراقبة الشرطة

منصور عباس مع شركائه في الحكومة الإسرئيلية

تجريد لجنة يترأسها الإخواني منصور عباس بالكنيست من صلاحيات مراقبة الشرطة

القناة "كان" العبرية: من ضمن التغييرات التي اتخذت ضد لجنة الشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، سحب الإشراف على الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من اللجنة التي ستكون بذلك بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت قناة "كان" إسرائيلية، الثلاثاء، أن تغييرات جذرية اتخذت بشأن لجنة الشؤون الداخلية التي من المقرر أن يترأسها الإخواني منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، بموجب الائتلاف الحكومي الجديد.

وقالت القناة العبرية إن "من ضمن التغييرات التي اتخذت ضد لجنة الشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، سحب الإشراف على الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من اللجنة، التي ستكون بذلك بلا صلاحيات تجاه الشرطة، ولن يكون بإمكانها مراقبة عمل الشرطة وسير عمل وزارة الأمن الداخلي، مثلما هو متبع".

توقيع منصور عباس على اتفاق الراكة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة
توقيع منصور عباس على اتفاق الراكة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ووفق القناة الإسرائيلية "هذه المهمات والصلاحيات ستنقل إلى لجنة برلمانية أخرى، برئاسة حزب هناك مستقبل".

لجان بالكنيست الإسرائيلي

ووفقا للاتفاق الائتلافي الحكومي، سيعيّن عباس نائباً لأحد الوزراء، كما أنه سيتخذ قرارات نيابة عنه وسيحصل على نصف مليار شيكل من الميزانية، وسيكون لحزبه دور في عدد من اللجان بالكنيست الإسرائيلي.

يردد كلمات المرشد.. لماذا يتنكر الإخوان لمنصور عباس؟ مصر يردد كلمات المرشد.. لماذا يتنكر الإخوان لمنصور عباس؟
الإخواني منصور عباس يصلي بعد التوقيع على مشاركته في حكومة إسرائيل الجديدة العرب والعالم الشرق الأوسط الإخواني منصور عباس يصلي بعد التوقيع على مشاركته في حكومة إسرائيل الجديدة

ووافقت القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها الإخواني منصور عباس، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي يعارض بنيامين نتنياهو، أعلن يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" مساء الأربعاء أنه نجح في تشكيل حكومة جديدة.

وأبلغ زعيم المعارضة، الرئيس الإسرائيلي بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

وأفاد مراسل العربية بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستعرض على الكنيست خلال 12 يوما، ليكون أمام نتنياهو 12 يوما لإفشال الائتلاف الذي أسقطه من رئاسة الحكومة.

أول مشاركة بحكومة إسرائيلية

كما أشار إلى أن القائمة العربية الموحدة هي الأولى التي تشارك في ائتلاف حكومي بإسرائيل.

ورغم أن جماعة الإخوان تطلق اتهامات التخوين والعمالة في كل اتجاه، إلا أنها تضرب اليوم مثالا صارخا في التناقض، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماح مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، بالانضمام لرئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية.

وحصلت القائمة العربية الموحدة، في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي، على 4 مقاعد، ما قد يجعلها ترجح كفة المعسكر المعارض لنتنياهو.

ويقول قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنهم اقتربوا من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل منتصف ليلة الخميس، قد تنهي رئاسة بنيامين نتنياهو لحكومات يمينية، استمرت 12 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية هكذا أثار إعدام ممرضة موجة غضب بالحرب العالمية
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد