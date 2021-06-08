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دومينيك راب: نتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية

خاص

دومينيك راب: نتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ "العربية": يجب تقليص السلوكيات العدائية للحوثيين والإيرانيين. وحرية الملاحة والأسلحة النووية تتعلّقان بالنظام العالمي وهي ليست مسألة شخصية

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العربية.نت

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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن بلاده تتقاسم المخاوف مع السعودية حيال التهديدات الإيرانية.

وأشار إلى أن المسؤولين البريطانيين يضعون نظراءهم السعوديين في أجواء محادثات فيينا المتعلقة بملف إيران النووي. أضاف راب: يجب ألا تمتلك طهران قدرات نووية في المجال العسكري وسنحد من نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ونحاسبها.

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وعن الملاحة في مضيق هرمز قال راب: حرية الملاحة والأسلحة النووية تتعلّقان بالنظام العالمي وهي ليست مسألة شخصية، تتعلق بجهة معيّنة فحسب.

ودعا وزير الخارجية البريطاني إلى محاسبة إيران عما وصفه بـ "أنشطتها الخبيثة".

وعن الأوضاع في اليمن قال دومينيك راب: يجب تقليص السلوكيات العدائية للحوثيين والإيرانيين. وكشف رئيس الدبلوماسية البريطانية أن بلاده تتعاون مع الرياض من أجل التصدي للهجمات السيبرانية.

ولم يغب عن بال دومينيك راب الإشارة إلى التعاون القائم بين بريطانيا والسعودية لمواجهة جائحة كورونا، في المجالات الطبية واللوجستية والتوعية على مواجهة الفيروس والحد من انتشاره وتزويد المملكة باللقاحات.

التعاون البريطاني السعودي يمتد إلى شؤون البيئة ومواجهة التغيير المناخي، حيث قال: السعودية وبريطانيا تتجهان نحو المزيد من إنتاج الطاقة المتجددة سعيا إلى مستقبل أخضر. ورحّب بالمبادرات الخضراء التي أطلقها ولي العهد السعودي ووصفها بالضرورية.

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