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روسيا تفرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين

لحظة هبوط طلئرة نافالني في موسكو
نافالني

روسيا تفرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين

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دبي - العربية.نت

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فرضت روسيا اليوم الاثنين عقوبات على 9 مسؤولين كنديين ردا على قيود كندية مرتبطة بسجن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

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إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولين الكنديين الذين مُنعوا إلى أجل غير مسمى من دخول روسيا، من بينهم ديفيد لامتي وزير العدل والمدعي العام الكندي، وبريندا لوكي مفوضة الشرطة الكندية، وآن كيلي مفوضة هيئة الاصلاحيات في البلاد.

واستهدفت العقوبات الروسية أيضا دومينيك لوبلانك وزير الشؤون الحكومية الدولية، ومارسي سوركس مديرة السياسة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وجودي توماس مساعدة وزير الدفاع الوطني.

كما تعرض للعقوبات الروسية اللفتنانت جنرال مايك رولو من القوات المسلحة الكندية، والأدميرال سكوت بيشوب رئيس قيادة المخابرات العسكرية، وبريان برينان نائب مفوض الشرطة.

يأتي حظر السفر الروسي على المسؤولين الكنديين في أعقاب عقوبات مماثلة سبق أن فرضتها موسكو على مسؤولين أميركيين وأوروبيين ردا على قيود فرضت على مسؤولين روس.

اعتقل نافالني، الخصم السياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يناير/كانون ثان الماضي لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهي اتهامات يرفضها المسؤولون الروس. وأكدت المعامل الأوروبية أن نافالني أصيب بالتسمم.

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