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وفدا حماس وفتح يعقدان اليوم اجتماعات منفصلة بالقاهرة

القاهرة
القاهرة

وفدا حماس وفتح يعقدان اليوم اجتماعات منفصلة بالقاهرة

مصادر العربية: الرئيس عباس لن يشارك في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة

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دبي _ العربية.نت

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وصل وفدا حركتي حماس وفتح إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.

وأفادت مصادر العربية والحدث أن وفدي حماس وفتح سيعقدان الأربعاء اجتماعات منفصلة مع المسؤولين المصريين.

وسوف تعقد جولة من المحادثات كذلك بين وفد حماس والمسؤولين الأمنيين المصريين، ويتوقع أن تطرح مصر في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني مبادرة لمصالحة فلسطينية داخلية.

وأكدت المصادر ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يحضر جلسات الحوار الوطني في القاهرة.

وكانت مصر قد أكدت الأسبوع الماضي على أنها دعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في القاهرة، ونقل ذلك التلفزيون الرسمي، حينها.

وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى التوصل لرؤية موحدة حول عدد من الملفات، من بينها تثبيت الهدنة.

فيما طلبت حركة حماس من مدير المخابرات المصري عقد اجتماع الفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة
من زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة

جاء ذلك بعدما حصل وفد أمني مصري على موافقة لعقد اجتماع مباشر بين حركتي فتح وحماس، وجرى توافق مبدئي على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة.

وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت الهدنة والمصالحة وإعمار غزة  مصر وفد حماس في القاهرة لبحث تثبيت الهدنة والمصالحة وإعمار غزة 

دور مصري حيوي

يذكر أن اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، كان وصل إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار، قبل أيام، في زيارة هي الأولى لرئيس مخابرات مصري إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءاً من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين الطرفين.

الجدير ذكره أن مصر كانت دفعت بقوة خلال الأسابيع الماضية، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي - الفلسطيني الأخير الذي اندلع في العاشر من مايو واستمر 11 يوما بين إسرائيل والفصائل، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

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