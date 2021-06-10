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أوروبا: سنحمي أنفسنا من تصرفات الصين

شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي (رويترز)
شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي (رويترز)

أوروبا: سنحمي أنفسنا من تصرفات الصين

رئيسة المفوضية الأوروبية: مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الجائحة في عام 2022

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دبي - العربية.نت

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في معرض حديثه عن المواضيع التي ستبحثها قمة مجموعة السبع، شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على مواجهة التصرفات الصينية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية من بروكسيل: "سنحمي أنفسنا من التصرفات الصينية التي تمس بالاستقرار".

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إنهاء الوباء عام 2022

كما تطرق إلى مسألة مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أهمية تطعيم البشرية التي تعتبر أولوية مطلقة للخروج من تلك الأزمة الصحية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالشفافية المطلقة حول أسباب أزمة كوفيد 19، مشددا على وجوب متابعة التحقيق حول منشأ الفيروس والسماح بوصول المحققين إلى كافة المواقع التي قد تثير الشبهات، أو تشكل أهمية علمية وبحثية.

أما رئيسة المفوضية فتطرقت إلى الناحية الاقتصادية للجائحة، مؤكدة في الوقت عينه أن الدول الأوروبية تمكنت من تخطي تداعياتها على الصعيد الاقتصادي والمالي.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

كما أفادت بأن مجموعة السبع ملتزمة بإنهاء الوباء عام 2022.

يأتي هذا فيما يتوقع أن تناقش قمة الدول السبع الغنية التي ستنعقد في بريطانيا، عددا من المسائل على رأسها فيروس كورونا وحملات التطعيم عالميا، فضلا عن التحديات التي تواجهها أمام الصين والتغير المناخي.

ويعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل إلى بريطانيا مساء أمس الأربعاء، ونزل في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث، حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة، حشد الدعم الأوروبي من أجل كبح التصرفات الصينية والروسية على السواء.

وكانت وثيقة مسربة كشفت سابقا، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، بأن القادة ضمن قمة مجموعة السبع، سيطالبون منظمة الصحة العالمية بإجراء تحقيق جديد وشفاف حول منشأ كورونا.

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