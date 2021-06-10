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فاجعة.. مقتل 12 بسقوط طائرة عسكرية في ميانمار

دخان متصاعد خلال اشتباكات بين الحكومة والمعارضة (رويترز)
دخان متصاعد خلال اشتباكات بين الحكومة والمعارضة (أرشيفية - رويترز)

فاجعة.. مقتل 12 بسقوط طائرة عسكرية في ميانمار

الطيار وأحد الركاب نجيا من حادث التحطم

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دبي – العربية.نت

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في ثاني أكبر مدن ميانمار، أعلنت خدمة الإطفاء في ماندالاي، أن طائرة عسكرية سقطت اليوم الخميس قرب المدينة ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، ولم يتضح بعد سبب سقوطها.

وذكرت قناة "ماياوادي" التلفزيونية المملوكة للجيش، أن الطائرة كانت في طريقها من العاصمة نايبيداو إلى مدينة بين وو لوين، وكانت بصدد الهبوط عندما سقطت على بعد نحو 300 متر من مصنع للصلب.

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كذلك، أفادت وسائل إعلام أخرى أن الطائرة كانت تقل ستة من ضباط الجيش ورهبانا كانوا سيحضرون مراسم في دير بوذي، فيما لم ترد تقارير عن سقوط مصابين أو قتلى بين من كانوا في موقع السقوط.

ناجيان

ووفقاً لما ذكره أحد السكان، فقد نجا الطيار وأحد الركاب ونُقلا لمستشفى عسكري، أظهرت صور على مواقع للتواصل الاجتماعي الطائرة وقد تعرضت لأضرار شديدة.

احتجاجات ميانمار (أرشيفية - رويترز)
احتجاجات ميانمار (أرشيفية - رويترز)

يذكر أن ميانمار تشهد اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية المنتخبة بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي.

وتخرج احتجاجات يومية في بلدات ومدن البلاد كما تندلع معارك في المناطق الواقعة قرب الحدود بين الجيش وميليشيات من أقليات عرقية.

كما أعلنت الولايات المتحدة في مايو الفائت، فرض عقوبات على 13 مسؤولاً في ميانمار بينهم وزير الشؤون الاتنية تون اونغ مينت، والوزير المكلف بشؤون الحدود تون تون ناونغ، وحاكم المصرف المركزي ثان نيين.

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