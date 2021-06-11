تقرير حكومي يكشف.. معدلات البطالة تزداد في تركيا

أكد مركز الإحصاء التركي (TurkStat)، الوكالة الحكومية المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية في تركيا ارتفاع معدل البطالة في أبريل الماضي، إلى 13.9%، وزيادة عدد العاطلين عن العمل لما فوق 15 سنة بمقدار 275 ألف.

وبحسب تقرير للمركز صدر أمس الخميس، فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ في أبريل الماضي 4 ملايين و511 ألف شخص بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق (مارس).

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بطالة النساء والشباب

فيما انخفض معدل بطالة النساء بنسبة 0.4%، ووصل إلى 15.9%، بينما بلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 25.6٪ بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التوظيف 32٪ بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

كما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في هذه الفئة العمرية 43٪ بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق.



54.2 % من العمالة كان في الخدمات

وأظهرت إحصائيات مركز الإحصاء التركي أن عدد العمالة الزراعية ارتفع في أبريل بمقدار 62 ألف شخص، وزاد البناء بمقدار 9 آلاف شخص، بينما انخفضت الصناعة بمقدار 212 ألف شخص، وانخفضت الخدمات بمقدار 52 ألف شخص.

حسب توزيع العمالة وفق قطاعات العمل، فإن العمالة يتركز منها 18% يعملون في الزراعة، و21.3 في المائة في الصناعة، و6.4 في المائة في البناء، و54.2 في المائة في الخدمات.

وفي أبريل 2021، بلغ معدل العمالة غير المسجلة 28.4٪ بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ معدل العمالة غير المسجلة في القطاع غير الزراعي 16.4 بالمئة بانخفاض 0.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

يشار إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بين الشباب في تركيا، حيث زاد وباء كورونا المستجد من صعوبة البحث عن عمل، وحذر العديد من الاقتصاديين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي.