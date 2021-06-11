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خطف صحافيين بمالي.. الجيش الفرنسي يقتل قياديا بالقاعدة

الصحافيان الفرنسيان المقتولان في مالي

خطف صحافيين بمالي.. الجيش الفرنسي يقتل قياديا بالقاعدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، أن الجيش قتل في شمال مالي قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب مسؤولا عن خطف صحافيين فرنسيين اثنين في إذاعة فرنسا الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 قتلا بعد احتجازهما.

جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى قتل صحافيين فرنسيين بمالي موريتانيا جماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى قتل صحافيين فرنسيين بمالي

وقالت "في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، رصد جنود (قوة) برخان التحضير لهجوم إرهابي في اغيلهوك بشمال مالي" و"قاموا بتصفية أربعة إرهابيين" بينهم "باي اغ باكابو، القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والمسؤول عن خطف مواطنينا".

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت في مايو 2020، أن قتل الصحافيين الفرنسيين في مالي والذي تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لن يبقى بغير عقاب أيا كان المنفذون.

عنصر من الجيش الفرنسي في مالي - فرانس برس
عنصر من الجيش الفرنسي في مالي - فرانس برس

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في 2013 أن عملية قتل الصحافيين اللذين كانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية، غيزلان دوبون (57 عاما) وكلود فيرلون (55 عاما)، في كيدال تأتي "ردا على الجرائم اليومية التي ترتكبها فرنسا بحق الماليين ونتيجة لعمل القوات الإفريقية والدولية ضد المسلمين في أزواد - شمال البلاد-".

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