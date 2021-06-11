لبنان يئن تحت أزماته.. وعون "لا يمكن بقاء لاجئي سوريا"

فيما تتراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان منذ أشهر، وسط انهيار كبير لقيمة العملة، وارتفاع جنوني بالأسعار، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته المجتمع الدولي لحل مسألة اللاجئين السوريين.

وقال خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الجمعة، إن البلاد لا يمكنها الاستمرار باستقبال اللاجئين السوريين، مشدداً على وجوب إعادتهم لوطنهم.

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كما أضاف أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادة أعداد اللاجئين الضخمة إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة.

إلى ذلك، أكد أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، لكن لا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في البلاد.

يذكر أن عون أكد في أكثر من مناسبة دولية وأممية على وجوب عودة اللاجئين السوريين، الذين تشكل قضيتهم مسألة خلافية بين عدد من الأحزاب والتيارات في البلاد.

ولطالما أكدت الأمم المتحدة التي تدعم المنظمات المعنية بإغاثة آلاف اللاجئين الذي يعيشون في عدد من المخيمات المتناثرة داخل الأراضي اللبنانية، أن لا يمكن عودتهم إلا بعد التأكد من سلامة الأماكن التي سيقصدونها.

إلا أن الوضع اللبناني تأزم كثيراً في الأشهر الماضية، وبات الوضع المالي على شفير الهاوية، في أسوا أزمة تشتهدها البلاد منذ عقود.