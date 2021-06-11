.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لبنان يئن تحت أزماته.. وعون "لا يمكن بقاء لاجئي سوريا"

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية - فرانس برس)

لبنان يئن تحت أزماته.. وعون "لا يمكن بقاء لاجئي سوريا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تتراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان منذ أشهر، وسط انهيار كبير لقيمة العملة، وارتفاع جنوني بالأسعار، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته المجتمع الدولي لحل مسألة اللاجئين السوريين.

وقال خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اليوم الجمعة، إن البلاد لا يمكنها الاستمرار باستقبال اللاجئين السوريين، مشدداً على وجوب إعادتهم لوطنهم.

مأساة متعددة يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان سوريا مأساة متعددة يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان

"على العالم مساعدتنا"

كما أضاف أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادة أعداد اللاجئين الضخمة إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة.

إلى ذلك، أكد أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة، لكن لا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في البلاد.

لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
لاجئون سوريون في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن عون أكد في أكثر من مناسبة دولية وأممية على وجوب عودة اللاجئين السوريين، الذين تشكل قضيتهم مسألة خلافية بين عدد من الأحزاب والتيارات في البلاد.

ولطالما أكدت الأمم المتحدة التي تدعم المنظمات المعنية بإغاثة آلاف اللاجئين الذي يعيشون في عدد من المخيمات المتناثرة داخل الأراضي اللبنانية، أن لا يمكن عودتهم إلا بعد التأكد من سلامة الأماكن التي سيقصدونها.

إلا أن الوضع اللبناني تأزم كثيراً في الأشهر الماضية، وبات الوضع المالي على شفير الهاوية، في أسوا أزمة تشتهدها البلاد منذ عقود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر! ليس كورونا بل إجراءاته.. انتبهوا مناعة الأطفال بخطر!
بسبب الهجرة.. هاريس تتوتر على الهواء وتغضب بوجه صحافية بسبب الهجرة.. هاريس تتوتر على الهواء وتغضب بوجه صحافية
الأكثر قراءة
شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح! شاهد لحظة نقل أشهر كومبارس مصرية للعلاج بعد خطأ فادح!
من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف من هو صافع ماكرون؟.. مفاجأة بشأن عقوبته والرئيس: غباء وعنف
صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟ صورة حنان ترك بدون حجاب تثير ضجة..هل تعود بعد الاعتزال؟
غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه غضب في تونس.. فيديو للشرطة تسحل شاباً وتعريه
بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية بن لادن كما لم تره من قبل.. صورة له يافعاً برحلة عائلية
إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب إثر تلقي هذين اللقاحين.. التحقيق بأمراض تصيب القلب
قبل أن تذهب
تفاصيل تزويد روسيا لإيران بقمر صناعي للتجسس
تفاصيل تزويد روسيا لإيران بقمر صناعي للتجسس
اكتشف المزيد