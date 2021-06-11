وزير الإعلام الكويتي الأسبق: قضية فلسطين لن تحل أبداً

بعدما أثارت تصريحات وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف ردود فعل واسعة حيال الشأن الفلسطيني، حل ضيفاً على برنامج "سؤال مباشر".

وقال: إن "فلسطين ليست قضيتي، واليهود سكنوها منذ آلاف الأعوام".

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كما حاول إسناد معلوماته إلى مراجع تاريخية فنقل عن أحد المؤرخين قوله إن اليهود كانوا نموذجاً للتطور والتقدم وإن القضية الفلسطينية لن تحل أبدا لأن قادتهم يخدعون شعوبهم، وشعوبهم مسرورة بخادعهم، وهم يصادقون من يُضرهم ويُعادون من ينفعهم، ويراهنون دائما على الأحصنة الخاسرة ويحولون هزائمهم إلى انتصارات ويفرحون بها.