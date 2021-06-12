بوتين: العلاقات مع أميركا في أدنى مستوياتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء المقبل في جينيف، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بوتين خلال مقابلة مع شبكة (إن. بي. سي نيوز ) نشت مقتطفات منها مساء الجمعة "لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة".

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وأضاف في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، إنه سمع اتهامات كثيرة من هذا القبيل وهو أمر لا يقلقه.

"بايدن يختلف كثيرا عن ترمب"

رغم هذا، أشار إلى أن بايدن "يختلف كثيرا" عن سلفه، دونالد ترمب، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي الحالي يعمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة"، وأشاد بترمب ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب.

كما نفى تقريرًا صحافيًا أميركيًا مفاده أنّ موسكو مستعدّة لتقديم نظام أقمار صناعيّة متقدّم لإيران من شأنه تحسين قدراتها التجسّسية إلى حدّ كبير، واصفاً التقرير بأنّه "هراء".

تأتي تصريحات بوتين، عقب نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، قالت فيه إن روسيا ستزود إيران بأنظمة متطورة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية ستمكن القوات الإيرانية من التجسس على أهداف عسكرية بما في ذلك القوات الأميركية في العراق وأهداف استراتيجية في المنطقة.