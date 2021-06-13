.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على حكومة تنهي حكم نتنياهو

A general view shows the swearing-in ceremony of Israel's Knesset (parliament) in Jerusalem, on April 6, 2021. Israel's president nominated Prime Minister Benjamin Netanyahu to try to form a government, two weeks after the latest inconclusive election, but voiced doubt that any lawmaker could forge a parliamentary majority.
الكنيست الإسرائيلي (أرشيفية)

البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على حكومة تنهي حكم نتنياهو

ما لم يحدث تحول في اللحظة الأخيرة، يتوقع أن تحصل الحكومة الجديد المؤلفة من 8 أحزاب مختلفة على الثقة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستعد إسرائيل لفتح صفحة جديدة في تاريخها اليوم الأحد مع تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد "للتغيير" قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في منصبه.

ويعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) دورة خاصة اعتباراً من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش) للتصويت على منح "ائتلاف التغيير" الذي يضم ثمانية أحزاب كل له أيديولوجيته الخاصة، الثقة وإنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتها أربعة انتخابات غير حاسمة.

وشكّل رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد في اللحظات الأخيرة، الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب "يمينا" القومي المتطرف وحزب عربي هو "الحركة الإسلامية الجنوبية".

رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد
رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد

وفي حال منح الائتلاف الجديد الثقة، سيتولى نفتالي بينيت من حزب "يمينا" القومي الديني رئاسة الحكومة لمدة عامين، يليه الوسطي يائير لبيد في 2023، بموجب اتفاق التحالف بين هذه التشكيلات.

وأعلن حزبا "يمينا" و"يش عتيد"، الجمعة، توقيع اتفاق ائتلاف لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال زعيم يمينا نفتالي بينيت، إن "توقيع هذه الاتفاقيات ينهي عامين ونصف العام من الأزمة السياسية"، مشيراً إلى "تحديات كبيرة".

من جهته، قال مقدم البرامج التلفزيونية يائير لبيد، إن "الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة فاعلة ومسؤولة تضع مصلحة الدولة على رأس أجندتها".

نفتالي بينيت من حزب "يمينا"
نفتالي بينيت من حزب "يمينا"
تغييرات مرتقبة في الحكومة التركية بسبب مزاعم زعيم المافيا العرب والعالم أردوغان وحزبه تغييرات مرتقبة في الحكومة التركية بسبب مزاعم زعيم المافيا

وما لم يحدث تحول في اللحظة الأخيرة، يتوقع أن تحصل الحكومة على الثقة. وبعد تصويت الكنيست، يفترض أن يتم التسليم الرسمي للسلطة الاثنين في مكتب رئيس الوزراء.

من جهته، كان نتنياهو قد اعتبر التغيير المحتمل في إسرائيل بأنه "أعظم تزوير انتخابي في إسرائيل"، كما رأى أن الائتلاف الناشئ "لا يعكس إرادة الناخبين" الإسرائيليين.

لكن حزبه الليكود وعد "بانتقال سلمي للسلطة" بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين وتخللها إما فشل في تشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي استمر بضعة أشهر فقط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد