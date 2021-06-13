.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الرئيس الأميركي يصل قصر ويندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية

الملكة تستقبل جو بايدن وزوجته

الرئيس الأميركي يصل قصر ويندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية

أجريت للرئيس الأميركي مراسم استقبال رسمية في قصر ويندسور

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قصر ويندسور، الأحد. للقاء الملكة إليزابيث الثانية.

وفور وصوله، أجريت للرئيس الأميركي مراسم استقبال رسمية في قصر ويندسور.

وتقيم الملكة في قصر ويندسور بغرب لندن، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

بايدن في ويندسور
بايدن في ويندسور

وبايدن هو الرئيس الأميركي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وهو أول لقاء رفيع للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

واستضافت بريطانيا قادة مجموعة السبع فى كورنوال بإنجلترا، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير، وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصيا منذ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأمضت الملكة إليزابيث معظم فترة الوباء في وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم تقع غرب لندن والتي أُقيم بها حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان في 2018.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية! الرؤساء الإيرانيون يمضون.. والثورة وحدها باقية!
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
قبل أن تذهب
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
مطوف الملوك والرؤساء يوثق 70 عامًا من العمل في 1000 صورة
اكتشف المزيد