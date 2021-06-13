الرئيس الأميركي يصل قصر ويندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قصر ويندسور، الأحد. للقاء الملكة إليزابيث الثانية.

وفور وصوله، أجريت للرئيس الأميركي مراسم استقبال رسمية في قصر ويندسور.

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وتقيم الملكة في قصر ويندسور بغرب لندن، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في بريطانيا في مارس 2020.

وبايدن هو الرئيس الأميركي الثالث عشر الذي تلتقي به الملكة، البالغة من العمر 95 عاما، والأطول بقاء على العرش في بريطانيا، وهو أول لقاء رفيع للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

واستضافت بريطانيا قادة مجموعة السبع فى كورنوال بإنجلترا، وهي أول رحلة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى سدة الحكم في يناير، وأكبر حدث دبلوماسي يحضره شخصيا منذ تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وأمضت الملكة إليزابيث معظم فترة الوباء في وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم تقع غرب لندن والتي أُقيم بها حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان في 2018.